RASSEGNA STAMPA. Asl-4: a fine mese 60 dipendenti a casa - LevanteNews

Oggi, lunedì 21 marzo, auguri a Benedetta. Primavera: oggi l’inizio ufficiale. Oggi giornata dedicate alle vittime delle mafie. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Avere sentito udire è mezza bugia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Asl-4: cento contratti in scadenza; vertice per valutare le proroghe fino a fine anno solo a una quarantina di dipendenti (Commento: da eroi alla lotta al covid a disoccupati). Ucraina: “La festa per i profughi; grazie a Chiavari ritroviamo la, speranza”; “Preghiera in piazza con i giovani, pensiamo a chi sta combattendo”; “La macchina della pace non si ferma”. Pianeta Covid: in Asl 4 ieri altri 114 nuovi contagi; sono 12 i pazienti ricoverato di cui uno in terapia intensiva (dati inseriti in un articolo con titolo sugli esuberi ndr). Turismo: “Pasqua negli hotel in chiaroscuro”; “Oggi e domani convegno a Camogli organizzato da Portofino Coast”.

Santa Margherita Ligure: festa della Primavera, chiusura con musica e frittelle.

Portofino: il 23 aprile il falò di San Giorgio.

Camogli: domani il cimitero a 13 mesi dal crollo.

