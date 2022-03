Rapallo: è deceduto il geometra Pierluigi Marchesi - LevanteNews

Assessore all’urbanistica con la giunta di Mauro Cordano, il geometra Pierluigi Marchese, 8o anni, era un punto di riferimento a Rapallo. E’ deceduto questa mattina e la notizia ha fatto in breve il giro della città. Noto e apprezzato lascia un grande vuoto nella famiglia e nella numerosa cerchia di quanti lo avevano conosciuto e stimato. Nel suo studio di via Cairoli era stato un “maestro” in materia urbanistica e aveva accompagnato alla professione moltissimi giovani a loro volta oggi affermati. Era stato anche un iscritto alla Democrazia Cristiana i cui valori aveva rappresentato in Consiglio comunale.