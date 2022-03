Rapallo dello spirito: riflessioni, silenzi, parole dei bambini. - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Un momento in cui fermarsi, spogliandosi dagli impegni quotidiani per ritrovare il senso del proprio cammino. Un momento di quiete per sintonizzarsi con il proprio “io”.

Dal 26 marzo prende il via la “Rapallo dello spirito”, una serie di incontri costituiti da tre differenti momenti, riflessioni, silenzi e parole dei bambini, che si concluderanno il 10 di aprile.

“Le riflessioni” prevedono due incontri in alcuni tra i principali luoghi di culto cittadino, l’Oratorio dei Bianchi e il Santuario di N.S di Montallegro, entrambe con inizio alle ore 18.00. Il primo tenuto da Maria Pia Veladiano a tema “Il coraggio di fermarsi e fare silenzio” il secondo, tenuto da Roberto Mussapi dal titolo “Per non tornare come prima: imparare a guardare oltre.”

“I silenzi” offriranno la possibilità di vivere un’esperienza unica. Per la prima volta si potrà sperimentare l’emozione di ritrovarsi immersi in un mare di silenzio. Un battello salperà dal molo Langano e porterà i passeggeri all’interno di un viaggio spirituale alla ricerca di sé, il 3 aprile alle ore 11.00, condizioni meteo permettendo.

Per concludere il 10 aprile, con un occhio di riguardo ai più piccoli, sarà infatti la volta dello spettacolo teatrale interattivo “Mistery in fattoria cerca investigatori in erba” che si terrà presso Parco Canessa alle ore 17.00.

Grazie al prezioso lavoro della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, del comandante, Tenente di Vascello Camilla Sartori, dell’ufficio locale marittimo di Rapallo e del Luogotenente Michele Schina nonché alla disponibilità dei battellieri del Consorzio Marittimo del Tigullio e del presidente Sergio Michelini sarà possibile far vivere un’esperienza di riflessione tutti i presenti – ha dichiarato il sindaco Carlo Bagnasco – un momento di raccoglimento che diventa quanto mai fondamentale in un periodo complesso come quello attuale”.

“La realizzazione di questo progetto nasce dal costante dialogo e collaborazione tra le realtà parrocchiali e scolastiche cittadine, il Comune di Rapallo e il consulente Marco Pogliani, che ringrazio per il consueto impegno – ha proseguito il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico – Don Gianluca Trovato, Don Federico Pichetto e Don Matteo Prettico, in rappresentanza di tutta la comunità spirituale, e in qualità di docenti di alcuni istituti scolastici rapallesi, grazie alla loro sensibilità hanno offerto un contributo fondamentale all’iniziativa.”

“L’iniziativa si allinea all’idea di comunicazione e valorizzazione dell’offerta culturale del territorio durante tutti i mesi dell’anno e non solo durante quelli estivi – ha commentato il comunicatore Marco Pogliani – Il tema dello spirito è un elemento caratterizzante della nostra terra, una forte dimensione identificativa di Rapallo, rappresentato dal simbolo mariano contenuto all’interno dello stemma del Comune e soprattutto la vicenda spirituale intesse l’intera storia cittadina che ha come culmine le Feste di Luglio in onore di N.S di Montallegro. L’iniziativa non assume una veste unicamente confessionale ma si rivolge a tutti coloro i quali siano interessati al modo di porsi di fronte a temi spirituali.”

Alle parole del Sindaco Carlo Bagnasco, del presidente del consiglio Mentore Campodonico e di Marco Pogliani, sono seguite quelle di Don Pichetto, Don Prettico, in veste di educatori che hanno evidenziato l’importanza dell’ascolto e del silenzio, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi ai quali quotidianamente si rivolgono.

A concludere l’attrice Viola Villa che ha curato la trasposizione teatrale dell’apologo di don Federico Pichetto rendendola una commedia interattiva dove i protagonisti saranno i più piccoli.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. I biglietti per il battello sono reperibili presso il nuovo info point “Hello Rapallo” sul Lungomare di fronte alla spiaggia dei “Cavallini”.