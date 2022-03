Nuoto/ Rapallo master, tre atleti tra i 10 più forti al mondo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

La Rapallo Nuoto nella Top 10 mondiale 2021 grazie al gruppo master. La Fina (Federazione Internazionale di Nuoto) ha pubblicato le graduatorie mondiali per il nuoto 2021. Nella categoria master tra i 10 atleti più forti al mondo compaiono tre atleti tesserati con il colori gialloblu e sono (in ordine alfabetico):

– Severino Barbagelata settimo nei 200 farfalla M60 (vasca lunga)

– Salvatore Deiana sesto negli 800, ottavo nei 400 sl M75 (vasca lunga), quarto nei 1500 sl M75 (vasca corta)

– Fulvio Tubino quarto nel 1500 sl e sesto negli 800 sl M70 (vasca lunga)

«Anche quest’anno un’annata da incorniciare per la sezione Master della Rapallo Nuoto, che nel 2021 ha infatti ottenuto 12 medaglie, di cui sei d’oro, ai Campionati Italiani in vasca e 6 medaglie, di cui tre d’oro, ai Campionati Italiani in acque libere – è il commento del Presidente della Rapallo Nuoto Alessandro Martini che conclude – Un immenso grazie da parte di tutta la Rapallo Nuoto per i risultati ottenuti e per il buon esempio che trasmettono ai nostri settori giovanili».

Nella foto il gruppo Master della Rapallo Nuoto