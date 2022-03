Nuoto/ I cuccioli della Rari Nantes Camogli bravissimi alla Sciorba - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli

Seconda prova propaganda alla Sciorba per i cuccioli del preagonismo della Rari Nantes Camogli.

Atleti in gara:

Alice Angiolani, leva 2015 25 rana e 25 dorso,

Angelo Costa 50 rana e 50 dorso,

Luce Veronica Della Noce 50 rana e 50 dorso,

Giubertoni Arianna 50 rana e 50 dorso,

Ariel Vera Desiree Moncajo 50 rana e 50 dorso,

Tani Christian 50 rana e 50 dorso,

Zacchero Sean 50 dorso e 50 rana.

Splendida la staffetta 4 x 50 stile mista formata da Zacchero, Moncayo, Dellanoce e Tani ha conquistato la medaglia d’oro.

I ragazzi sono stati davvero molto bravi, hanno migliorato i tempi della gara precedente ma soprattutto hanno dimostrato grande personalità, siamo molto fieri di loro e non vediamo l’ ora di poter organizzare il nostro primo trofeo Giuva Baldini previsto per il dodici giugno per un pomeriggio di sport all’ insegna del divertimento. Il trofeo infatti sarà aperto alle categorie esordienti c e b, le vere fondamenta delle squadre agonistiche.