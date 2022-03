Lavagna: buoni spesa, le nuove modalità di erogazione - LevanteNews

Dalla Segreteria sindaco Comune di Lavagna

Nel corso della Giunta Comunale di venerdì 18 marzo sono state definite le modalità di erogazione dei buoni spesa legati all’emergenza Covid-19 per l’anno 2022. L’Amministrazione ha rilevato la necessità di sostenere i nuclei familiari in difficoltà residenti nel Comune di Lavagna attraverso nuove erogazioni, in quanto gli interventi per il contenimento della diffusione del contagio hanno fortemente inciso sulla situazione economica delle famiglie, sia in termini di minori entrate da lavoro che in termini di maggiori spese.

In particolare, i buoni spesa hanno un valore di €40,00, ciascuno suddiviso in 2 tagliandi da €20,00 e con un tetto massimo di €160,00, da distribuire a scorrimento fino ad esaurimento entro il 30 aprile 2022. Qualora non venissero utilizzate tutte le risorse, l’Amministrazione si riserva di valutare successive distribuzioni. L’erogazione avverrà nelle seguenti misure:

-nucleo composto da 1 persona: erogazione di n° 1 buono

-nucleo composto da 2 o 3 persone: erogazione di n° 2 buoni

-nucleo composto da 4, o 5, o 6 persone: erogazione di n° 3 buoni

-nucleo composto da 7 o più persone: erogazione di n° 4 buoni;

Nella distribuzione si intendono privilegiare i nuclei familiari in stato di bisogno esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, non escludendo coloro che già percepiscono altre forme di sostegno pubblico al reddito. Per rientrare nella platea dei beneficiari occorrono i seguenti criteri:

-Avere la residenza anagrafica nel Comune di Lavagna;

-Versare in una situazione di difficoltà a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o di beni di prima necessità, in ragione della perdita consistente della capacità reddituale del proprio nucleo familiare causato dall’epidemia;

-In particolare, autocertificare in domanda che la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare corrisponde ad un valore I.S.E.E (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore € 10.000,00 (diecimila/00);

-Compilare l’apposito modello di autocertificazione completo della copia di un documento di identità fronte e retro del richiedente. Ad avvenuta distribuzione, l’Amministrazione trasmetterà al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi dati e il codice identificativo ISEE, per il controllo della veridicità delle autocertificazioni