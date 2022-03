Chiavari: dal no alle miniere a quello dell'agenzia dei rifiuti - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo Pd in Consiglio regionale

siamo al ventiseiesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. La cronaca di questa terza settimana di conflitto vede l’escalation di vittime civili e la scelta da parte di Putin di continuare a bombardare scuole, case di cura, teatri, come accaduto a Mariupol, in spregio a qualsiasi principio internazionale. Nel frattempo i canali diplomatici continuano – con estrema lentezza – a muoversi e pure il coinvolgimento diretto di Stati Uniti e Cina è un ulteriore segnale del fatto che – nei fatti – ci troviamo in una crisi globale i cui effetti non sono ancora valutabili.

Nel frattempo nel nostro Paese sono accadute due cose: la prima è l’inizio dell’organizzazione dell’accoglienza, con l’arrivo di oltre 200 profughi ucraini anche nella nostra regione. Su questo aspetto è necessario raccogliere ancora più disponibilità sia di abitazioni private, sia di spazi da convertire per l’ospitalità, così come la possibilità di alberghi e strutture ricettive.

La seconda è l’arrivo di un primo decreto legge sul costo energia, da oltre 4 miliardi di euro: un primo abbassamento del costo della benzina di 25 centesimi, un taglio alle bollette a 5,2 milioni di famiglie e una prima rateizzazione delle bollette per le imprese. Un primo passo, necessario, ma a cui bisognerà aggiungere nei prossimi mesi nuove iniziative (anche regionali). Il decreto è finanziato con un prelievo del 10% sull’extrautile delle compagnie energetiche, che in questi mesi ne hanno generato 40 miliardi di euro. E suonano davvero singolari le proteste delle compagnie di fronte a questa misura, con utili che vengono pagati da imprese, consumatori e famiglie. Di fronte a situazioni d’emergenza dovrebbe valere da parte di tutti maggiore senso di responsabilità, rispetto agli interessi particolari.

IL PUNTO COVID E IL PUNTO SANITA’ – I casi giornalieri come nelle scorse settimane continuano ad essere in costante aumento, non ci troviamo ai livelli di allerta e preoccupazione di qualche mese fa, ma una maggiore attenzione, proprio adesso che siamo alla fine del periodo emergenziale, è comunque dovuta. Le varianti che circolano sono molto contagiose, ma i dati di questi giorni finora danno segni di tenuta del sistema sanitario e per l’occupazione delle terapie intensive.

In questi giorni si è parlato anche del Covid dal punto di vista dell’azione di governo, in quanto ci stiamo avvicinando alla data della cessazione dello stato di emergenza, con i conseguenti cambiamenti di regole e con l’approvazione della cosiddetta road map da parte del Governo per il graduale ritorno alla normalità.

Obbligo di mascherina al chiuso ancora in vigore fino al prossimo 30 aprile

Stop allo stato di emergenza per la pandemia Covid-19 alla scadenza del 31 marzo e decadenza anche della struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico.

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente esibire uno dei diversi Green Pass per accedere al posto di lavoro (quindi stop alla sospensione dal lavoro per chi non ha il Super Green Pass)

Non serve più avere il Green Pass per il Trasporto Pubblico Locale.

Dal 1° maggio il Green Pass non sarà più necessario.

Solo per i lavoratori di ospedali ed RSA resta, fino a 31 dicembre, l’obbligo di Super Green Pass per accedere al posto di lavoro.

Il Super Green Pass resta necessario fino al 30 aprile 2022 per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.

Dal 1° aprile torna al 100% la presenza negli stadi, finora ferma al 75%. All’aperto, più in generale, decadono dal 1° aprile le capienze limitate del pubblico.

L’obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno, ma dal 1° aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.

Stop al sistema di colori per le Regioni.

​Nel frattempo il quadro della sanità ligure rimane critico. Un ultimo esempio: dell’elisoccorso in Val Bormida: avevamo chiesto in Consiglio Regionale un’attenzione maggiore e uno strumento concreto in più per quel territorio, ma la risposta è stata negativa, nonostante Toti si fosse impegnato pubblicamente a fare il contrario.

Ogni settimana denunciamo la situazione delle liste d’attesa: dopo i 579 giorni di ASL4 per una colonscopia e i 285 di ASL3 per una sprimetria invece dei previsti 10, questa settimana vi riporto il dato della ASL5 che prevede ben 161 giorni invece dei previsti 10 per una mammografia bilaterale.

Leggere questi dati, a due anni dall’inizio dalla pandemia, è il segno di una amministrazione regionale che non solo non è riuscita a reggere la lotta al COVID ma che non ha voluto potenziare la rete ospedaliera. Medicina territoriale e Restart Liguria sarebbero dovute essere le parole d’ordine degli ultimi tempi, al contrario leggiamo che una donna per un esame importante come quello mammografico deve aspettare circa 6 mesi.

LO SCORSO CONSIGLIO TRA TEORIA GENDER E VOTO AI FUORI SEDE – Come vi avevo accennato nella newsletter scorsa quella di martedì è stata una seduta in cui abbiamo parlato meno di temi regionali e più di temi ad ampio respiro, anche internazionale, meno di amministrazione e più di politica. (aggiungo che erano proposte presentate tempo fa, e quindi suonano un po’ fuori sincrono rispetto alla fase attuale, ma è uno degli esempi dell’incapacità organizzativa della nostra Regione avere lavori fermi da mesi).

Come immaginavo, purtroppo, le polemiche e le ottime occasioni mancante sono state molte. Ve ne cito alcune:

La maggioranza di centrodestra ha approvato una mozione sulla necessità del consenso informato ai genitori per fare educazione sessuale nella scuola. Un messaggio culturale sbagliato e distante da ciò che domandano e di cui hanno bisogno i ragazzi: più del 90 per cento di loro chiede che l’affettività e l’educazione sessuale siano da trattare a scuola. Se vogliamo che l’ambiente scolastico sia uno spazio formativo, autonomo e di crescita, è assurdo e anacronistico continuare a osteggiare queste tematiche educative.

Lega e Fratelli d’Italia si sono astenuti sull’aiuto ai cittadini afghani che scappano dalla guerra. Avevo presentato un ordine del giorno con il quale chiedevo di attivare gli aiuti per determinate categorie di afghani particolarmente a rischio, tra cui gli infermieri, i giornalisti e gli appartenenti alla comunità Lgbtq+. Siamo l’unica regione in Italia a non aver approvato questo ordine del giorno in maniera unanime.

La maggioranza si è poi nuovamente compattata quando è arrivato il momento di discutere dei movimenti di estrema destra, tra cui Forza Nuova, che non si riconoscono nei valori della nostra Costituzione e per cui bisognerebbe chiedere al Governo i passi necessari per scioglierli, e della solidarietà al giornalista Paolo Berizzi per l’inchiesta “Lobby Nera” e per una ferma condanna per le azioni di Carlo Fidanza. La maggioranza di centro destra di Toti ha votato compatta contro.

Fortunatamente altra sorte ha avuto la proposta, votata all’unanimità, portata avanti dal collega PD Armando Sanna, in merito il voto agli elettori fuori sede. La Liguria infatti, aprirà un tavolo di lavoro nella Conferenza Stato-Regioni e chiederà agli eletti liguri di attivarsi in Parlamento visto che per milioni di cittadini, studenti e lavoratori che studiano e lavorano in Italia lontano dal proprio comune di residenza è praticamente impossibile recarsi alle urne.

CITTA’ DELLA CULTURA 2024. UNA BASE PER IL FUTURO – Mercoledì scorso il Ministero della Cultura ha riunito le dieci città finaliste Capitali della Cultura 2024 e proclamato il vincitore. Sestri con il Tigullio è arrivata alla fase finale con un progetto molto interessante e apprezzato, ma alla fine la scelta si è orientata su Pesaro-Urbino.

Il percorso di Sestri e del Tigullio ha portato un territorio a competere fino all’ultimo con realtà molto strutturate dal punto di vista della storia, dell’offerta culturale, della tradizione. Una prova ulteriore del fatto che, se unito e con una progettualità innovativa, il Tigullio può competere ed attrarre ad ogni livello.

Ora l’occasione non va sprecata: il Tigullio ha a disposizione una base di partenza e un’idea, quella dell’Atlante dei percorsi culturali, che va messa a sistema già nei prossimi mesi, per dare seguito al lavoro fatto finora.

IL DDL RIFIUTI: UN ALTRO CARROZZONE BUROCRATICO – Dopo ALISA in Regione Liguria arriva un nuovo carrozzone burocratico da 3 milioni di euro: l’azienda regionale per i rifiuti.

Come Gruppo PD abbiamo tenuto una conferenza stampa per spiegare e denunciare quanto sta accadendo: la Giunta Toti vuole creare una superstruttura regionale che si occuperà della gestione dei rifiuti, senza nessun collegamento dei territori e dei Comuni.

Un’ agenzia regionale che verrà a costare quasi 3 milioni euro l’anno, ovviamente caricati sulla TARI, quindi pagati dai cittadini.

In un momento di grave crisi economica, con il gas in aumento le amministrazioni dovrebbero pensare a trovare modi per far risparmiare e aiutare i propri cittadini: la Giunta Toti li tassa, togliendo poteri ai Comuni. Finora, grazie alla protesta dei Comuni e alle nostre inizitive, il disegno di legge è sospeso, e lavoreremo perché sia stralciato definitivamente e messa in campo una iniziativa diversa per l’economia circolare.

FERMIAMO LA RICERCA MINERARIA NELLE VALLI DEL TIGULLIO – Il Ministero della transizione ecologica ha emesso il decreto di rilascio del permesso a Energia Minerals per effettuare ricerca mineraria in Val Graveglia, in Val Petronio e in Val di Vara.

Regione Liguria si già espressa in maniera contraria insieme alle Amministrazioni Comunali Interessate, a Città Metropolitana, all’ente Parco dell’Aveto, e ribadita anche dal voto unanime del Consiglio Regionale a fine anno.

Questo andrebbe assolutamente in contrapposizione con il percorso che quella aree stanno portando avanti da molto tempo ormai, fatto di sostenibilità, di valorizzazione del paesaggio e di tradizioni locali.

È notizia di questi giorni che le Amministrazioni Comunali di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Maissana hanno deliberato di impugnare il provvedimento del MITE, e che anche Legambiente sosterrà il ricorso.

Ho scritto immediatamente all’Assessore Scajola per chiedere di sostenere l’impugnativa al provvedimento, d’intesa con i Comuni e le comunità locali.

IL PROSSIMO CONSIGLIO TRA NEUROSPICHIATRIA, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E BARRIERE ARCHITTETONICHE – La prossima seduta del consiglio sarà di indirizzo ispettivo.

Vi elenco qui un paio tra le interrogazioni che ho presentato di cui poi vi relazionerò più avanti sugli esiti.

Abbattimento barriere architettoniche in Liguria. La nostra regione si dimostra ancora molto indietro per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’accessibilità a tutti gli edifici pubblici e privati adibiti a servizi indispensabili non uniformemente garantita, con l’utilizzo seri impedimenti anche nell’utilizzo del sistema di trasporto ferroviario. Visto che spesso sono le singole Amministrazioni comunali a inserire a bilancio comunale dei fondi ad hoc per rendere i comuni accessibili a tutti ho chiesto alla Giunta quale sia lo stato dell’accessibilità nelle stazioni ferroviarie e dei luoghi pubblici e privati della Liguria e quali siano le iniziative che si intendono intraprendere.

Parco Nazionale di Portofino. La scorsa volta l’assessore ai Parchi Piana, aveva impiegato 30 secondi per rispondere ad una mia interrogazione dichiarando che non aveva capito la mia domanda sull’iter di istituzione del Parco Nazionale di Portofino. Quindi ho ripresentato la stessa interrogazione, integrandola con qualche informazione in più, sperando che questa volta l’Assessore non faccia finta di non capire.

I servizi di salute mentale, fragilità e neuropsichiatria nella ASL4. Da diversi anni una mole considerevole di progetti inerenti alla salute mentale e le fragilità, in ASL4 è affidata in appalto a soggetti esterni, che risulta in scadenza a fine marzo. La preoccupazione, sia per la qualità dei servizi sia per il personale che opera, è altissima perché ne risulterebbe compromesso sia il livello di professionalità accumulate in anni di servizio, sia il livello della qualità del servizio fornito. Per questo ho chiesto alla Giunta perché non siano stati previsti percorsi di internalizzazione delle attività e di stabilizzazione del personale, sfruttando la normativa nazionale.

L’impianto di depurazione di Chiavari. Come ho più volte scritto, il sistema di depurazione del Comune di Chiavari desta non poche preoccupazioni: è il sistema che copre Chiavari, Lavagna e la Val Fontanabuona e il rischio di incorrere in sanzioni derivanti dall’infrazione comunitaria è sempre più concreto. Avevo già presentato in passato interrogazioni per conoscere l’iter di progettazione e di messa in atto dell’impianto ma l’Assessore competente Giampedrone ha sempre o delegato la responsabilità a Città Metropolitana o minimizzato i rischi e le preoccupazioni. Ho ripresentato quindi una interrogazione sia per conoscere nel dettaglio a che punto siamo con l’iter del nuovo impianto e quali siano le dimensioni dello stesso.

