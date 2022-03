Camogli. Toti al convegno sul turismo: "La Regione ha fatto la sua parte" - LevanteNews

Siamo qui – afferma Gavino Maresu, moderatore del convegno- grazie a un’intuizione di Franco Orio, che oltre 30 fa ha ideato il consorzio Portofino Coast. Orio per primo ha capito che solo l’unione tra pubblico e privato può realizzare una efficace e duratura promozione del territorio. Il convegno è dedicato proprio alla sua memoria. Dopo avere fondato il consorzio, Orio ci ha lasciato 4 anni fa.

Franco Orio – afferma Patrizia Di Forte, direttore del Consorzio – ci ha insegnato a trasformare le idee in realtà. Nel 1987 ha saputo vincere le rivalità di campanile per creare una rivoluzionaria politica comprensoriale; ha parlato di turismo sostenibile quando ancora nessuno ne parlava.

Giovanni Toti ha parlato in collegamento video: “Il PNRR permetterà una nuova programmazione pluriennale – ha detto – La Liguria è una delle regioni che hanno investito di più nel settore. Abbiamo siglato un patto del lavoro nel turismo; c’è un lavoro di formazione con le accademie delle grandi compagnie da crociera. La regione ha fatto la sua parte con il rinnovo delle infrastrutture e dei servizi: rinnovo della flotta dei treni locali, alta velocità in arrivo, lavori sulla viabilità generale; aeroporto. Il Tigullio può fare da traino a tutto il comparto turistico regionale, grazie alle sue eccellenze. Ci stiamo impegnando per la formazione delle nuove professionalità legate al turismo, che passano attraverso la digitalizzazione. Sono nuovi servizi al turismo. Il consorzio sta svolgendo un eccellente lavoro di marketing territoriale, che oggi passa per l’integrazione tra tutela del paesaggio, l’agroalimentare e altro ancora. Non consideriamo il PNRR come unico fattore di crescita con i suoi fondi, ma una delle opportunità da sfruttare per il rilancio del territorio. I soldi del PNRR non servono se non c’è uno sforzo comune e congiunto tra pubblico e privato”.