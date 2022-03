Camogli: polemica contro le auto con diritto di sosta in zona residenti - LevanteNews

Siamo ai primi giorni di primavera e il reperimento di posti auto a Camogli diventa sempre più motivo di polemica. I posti riservati ai residenti sono assolutamente insufficienti, fruibili anche da chi ha una residenza fittizia e dai clienti di alberghi che ottengono dal Comune autorizzazioni che mandano in bestia i camogliesi. Dice un residente: “Se gli alberghi non dispongono di posti auto li affittino da privati, come avveniva in passato. Ma il Comune, responsabile della carenza di stalli, non scarichi il problema sui privati. Se vuole dare un posteggio lo assegni in zona Allega o Violara. Il modo di procedere dell’amministrazione è irricevibile”.

Nella foto un cartello, tutt’altro che ospitale, dovuto alla tensione esistente