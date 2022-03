Calcio/ Rapallo, brutto ko casalingo contro Taggia: cammino play off in salita - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, PLAYOFF, 3a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – TAGGIA 2-3

RETI: 52° Ravoncoli (T), 67° Rotolo (T), 70°Carletti (T), 77° Panepinto (RR), 92° Zunino (RR).

ARBITRO: Sig. Giovanni Tanzella di La Spezia

SPETTATORI: 100 circa.

Brutta battuta d’arresto per il Rapallo Rivarolese oggi al “Macera” che viene sconfitto malamente in casa da un Taggia non certo trascendentale e complica di non poco il proprio cammino nei playoff. La prima azione è già al 1° quando Chiarabini serve Zunino, ma il suo tiro debole viene parato. Al 10° manovra ospite sulla destra cross di Miceli, forse c’è stato un tocco di mani in area rapallese, ma l’arbitro fa continuare. Al 12° cross da destra di Revello, tiro di Zunino, facilmente neutralizzato dall’estremo difensore ospite. Al 16° tiro da lontano di Audel anch’esso senza fortuna. Al 23° lungo lancio di Audel per Chiarabini, tiro parato. Al 31° punizione dai 25 metri di Michelotti, cross e colpo di testa di Brusacà alto. Poco altro fino alla fine del primo tempo e squadre al riposo.

Nella ripresa al 47° assist di Michelotti, velo di Zunino e conseguente occasionissima per Panepinto che, solo davanti al portiere, spara incredibilmente altissimo. Ma al 52° ecco gli ospiti in vantaggio con un gol di Ravoncoli, 0-1. I bianconeri non ci stanno, al 60° in contropiede assist di Panepinto per Chiarabini il cui pallonetto sul portiere in uscita viene salvato sulla linea da un difensore. Al 66° un bolide di Monarda da fuori area si stampa sulla traversa e sul rovesciamento di fronte gli ospiti raddoppiano con Rotolo molto bravoa concludere a rete dopo uno slalom in area, 0-2. Il Rapallo Rivarolese è sotto schock e infatti al 70° subisce la terza rete imperiese con Carletti, 0-3. Al 77° i ragazzi di mister Fresia accorciano le distanze con Panepinto di testa, 1-3. Infine in pieno recupero al 92° ecco il gol di Zunino su cross di Brusacà, 2-3. Non succede più nulla e triplice fischio finale.

Domenica prossima impegno in trasferta in quel di Finale contro la compagine giallo-rossa locale. E’ l’ultima chiamata per i nostri ragazzi, un impegno da non fallire, in cui sarà necessaria la massima concentrazione per ottenere i tre punti, per rimanere attaccati alle posizioni che contano in una classifica che, ancora per questo turno, rimane fortunatamente abbastanza corta.