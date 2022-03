Sestri: quando, 70 anni fa, accolse i più prestigiosi pittori - LevanteNews

Nell’agosto del 1952 Sestri Levante fu davvero capitale della Cultura, almeno per quanto riguarda la pittura. La cittadina fu protagonista di una “sfida” tra dieci artisti italiani e dieci stranieri. A presentare l’iniziativa sul Secolo XIX, il suo direttore responsabile Umberto V. Cavassa che snocciola i nomi dei prestigiosi partecipanti: Chagal e Matisse (fuori concorso con opere estranee a Sestri) Survage, Alix Sabouraud, Piauberi, Zandel, Presmane, De Grada, Saccorotti,

Rambaldi, Gambetti, Verzetti, Birolli, Vespignani, Casorati, Pizzinato, Levi, Zigaina, Paolucci. E ancora Gottuso, Carrà e Salietti che disertarono però la manifestazione e Pablo Picasso che sarebbe stato presente a Sestri ma, odiando le giurie, non partecipò alla sfida; la leggenda vuole che Picasso, intrattenendosi con un pescatore, tracciasse e firmasse un disegno che donò all’interlocutore il quale, non conoscendone il valore, lo gettò.

Tanta l’importanza dell’avvenimento che a Sestri arrivò un messaggio di plauso del presidente della Repubblica Luigi Einaudi con un “premio-acquisto”; analogo premio da Giulio Andreotti per conto della Presidenza del Consiglio.

Oggi, a 70 anni di distanza, sarebbe interessante ricostruire quella sfida (partendo dagli articoli e recensioni del Secolo e dai documenti dell’archivio comunale) e, se fosse possibile rintracciare quelle tele che dovrebbero rappresentare scorci della città, realizzare una mostra.