'Santa': "Strettoia corso Rainusso, quando finiranno i disagi?" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Da settimane ormai, verso la fine di Corso Rainusso a ‘Santa’, è presente un cantiere di “messa in sicurezza” dell’area antistante un edificio in stato di abbandono, pericolante con grande rischio per l’incolumità di passanti e traffico veicolare. Tale cantiere, di poche decine di metri, riduce la “sede stradale” ed il traffico viene regolato da due semafori, comportando forti disagi e code di auto che aumenteranno con l’avvicinarsi delle feste.

Il gruppo consiliare “Progetto per Santa”, a tal fine e affinché anche i cittadini siano informati, chiede all’amministrazione comunale quale iter procedurale intenda adottare per mitigare/eliminare tale disagio e nel caso che calendarizzazione verrà fatta. Certo che non si comprende come mai un analogo problema nel comune di Rapallo, ”strettoia di S. Michele”, non sia stato affrontato con l’installazione di semafori ma con la messa in sicurezza tramite ponteggi.