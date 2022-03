'Santa': Paraggi strizza l'occhio a Portofino - LevanteNews

Nel 1959 Leo Chiosso e Fred Buscaglione, seduti al pianoforte del Carillon” di Paraggi, ispirati dalla bellezza della baia, composero quel successo mondiale che si chiama “I found my love in Portofino”. La località fa parte quasi interamente del comune di Santa Margherita, anche se diversi suoi ospiti estivi strizzano l’occhio a Portofino perché vorrebbero che a quel comune fosse amministrativamente annessa; per ottenere una cura maggiore che esaltasse le caratteristiche uniche della famosa baia.

A farlo ci pensano per quanto loro possibile Le Carillon, la Langosteria e i Bagni Fiore, l’Eigth Hotel, l’Hotel Argentina, i Bagni Bosetti: in questi giorni intensificano i lavori per accogliere al meglio i turisti nella prossima stagione. Certamente una delle Baia più belle d’Italia sarà pronta per le prossime vacanze pasquali per portare un pezzo di Liguria all’attenzione del mondo.

Portofino, per quanto la riguarda, pensa a migliorare sempre il posteggio (capace di ospitare una novantina di auto) che ha ottenuto in gestione dalla Città metropolitana per altri sei anni; ha fatto eliminare le vecchie inutilizzate cabine telefoniche dal suo terreno che sta bonificando; ha completato il nuovo collettore fognario sostituendolo al vecchio che creava alcuni problemi. Si spera che anche il Comune di Santa Margherita migliori ciò che riguarda la spiaggia pubblica dotandola di servizi adeguati alla fama della baia.

Un noto frequentatore di Partaggi confida: “Occorre esaltare la qualità del sito, già di una bellezza incomparabile! Encomiabili i titolari delle attività imprenditoriali che non risparmiano i loro sforzi nonostante le incertezze del futuro dovute alla imminente legislazione sulla gestione delle spiagge e dei beni demaniali”.ù