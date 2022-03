Incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la via Aurelia. Tre i veicoli coinvolti. Una moto che viaggiava verso Recco ha tamponato una vettura che svoltava in via Romana, coinvolgendo anche uno scoter che procedeva in direzione opposta verso Ruta. Nessuno dei riportava serie conseguenze rifiutando il ricovero. Sul posto per verificare la dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità, la polizia urbana di Camogli.