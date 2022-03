Rapallo: Assormeggi sarà al Salone nautico di Catania - LevanteNews

Da Angelo Siclari Assormeggi-Italia

Asormeggi Italia, Associazione Nazionale Imprese per la Nautica da Diporto, sarà presente a Catania alla 20° edizione del Salone Nautico del Mediterraneo, Nauta 2022, organizzata da Eurofiere, dal 24 al 27 Marzo.

Dopo Düsseldorf a livello internazionale e Napoli per l’Italia, la città di Catania ospiterà per la prima volta una manifestazione nautica completamente a terra, tornando così alle origini.

Un nuovo mood strutturato per offrire più servizi e attenzioni possibili, per ascoltare un settore in ripresa e in previsione di una grande crescita.

“A quasi un anno dalla costituzione di Assormeggi Italia, partecipiamo al nostro secondo Salone nautico – dicece Angelo Siclari Presidente dell’Associazione – E’ motivo di soddisfazione poter essere presenti in Sicilia dove rappresentiamo alcune imprese dell’isola. Con circa 10.000 mq di superficie coperta, un’altezza di 10,00 mt e 3000 posti auto per i visitatori”

“Nauta rappresenta il fiore all’occhiello dei saloni nautici del sud Italia – continua Siclari – Sarà l’occasione per far conoscere il ruolo di Assormeggi che principalmente si rivolge alle piccole realtà della Nautica”.

L’Italia, lungo i suoi 8000 Km di costa, è dotata di quasi 200.000 posti barca distribuiti all’interno di porti turistici, cioè in strutture dotate nel suo complesso di ogni confort, tali da poter ospitare unità di dimensioni importanti. Personalmente ritengo che i nostri porti turistici, nel contesto internazionale, abbiano degli standard elevati, tali da non essere secondi a nessuno.

“Oltre ai porti turistici esistono altre tipologie di strutture ricettive della nautica. E’ a quelle realtà che noi ci rivolgiamo, cioè imprese concessionarie di piccoli approdi, pontili galleggianti, punti di ormeggio e piccole realtà di rimessaggio. Queste importantissime realtà rappresentano ben oltre 100.000 posti barca nel contesto nazionale. Rappresentiamo anche imprese di charter in particolare in Campania, Liguria, Sardegna e Puglia. Colgo l’occasione – conclude Siclari – per un ringraziamento particolare alla Nautica Gleem, del nostro Rappresentante per la Sicilia Enrico Galeno, che ha curato l’organizzazione per la partecipazione di Assormeggi Italia al Nauta 2022”.