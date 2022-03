Parco Portofino: giovane spossato, interviene l'elicottero - LevanteNews

Inizia la stagione delle escursioni e anche questa domenica i soccorritori hanno dovuto intervenire nel Parco di Portofino per aiutare un giovane che a un certo punto del cammino tra il Vetta e San Fruttuoso, non è stato più in grado di proseguire la marcia o tornare indietro. In questo caso l’escursionista, proveniente dal Novarese con due amici, era attrezzato con calzature adeguate, ma forse non era sufficientemente allenato. Gli amici, vedendolo spossato e con crampi alle gambe, hanno dato l’allarme e il 112 ha allertato i vigili del fuoco di Rapallo arrivati a Portofino Vetta coi mezzi per poi proseguire a piedi, il soccorso alpino e a Camogli la pubblica assistenza Croce verde con ambulanza e idroambulanùza.

Alla fine è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha verricellato il giovane a bordo; gli amici, accompagnati dalla squadra del soccorso alpino, hanno raggiunto San Fruttuoso e fatto ritorno a Camogli con l’idroambulanza.

(Nelle foto di Consuelo Pallavicini i soccorsi partiti dal porticciolo e l’elicottero in azione nel Parco in una foto d’archivio)