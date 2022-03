Pallanuoto M/ Camogli ko nel derby: "Il Bogliasco è superiore a noi, nulla da dire" - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Una sconfitta che fa male, arrivata al termine di una partita carica di tensione, condotta con autorevolezza da un Bogliasco che si è dimostrato più cinico e più bravo a gestire le emozioni del match.

“Come prima cosa voglio fare i complimenti al Bogliasco perchè ha vinto meritatamente“, spiega Angelo Temellini, “Purtroppo c’è poco da dire, ieri sono emerse tutte le nostre difficoltà nella gestione di una partita carica di significato a cui tutti chiaramente tenevamo tanto. Il Bogliasco ha fatto la sua partita, giocando in maniera tranquilla, senza farsi trascinare dagli episodi. Alla vigilia avevo chiesto equilibrio, e questo, purtroppo, non c’è stato. Sono il responsabile di questo gruppo e quindi mi assumo le mie responsabilità. L’unica ricetta credo che sia il lavoro. In questo momento dobbiamo ammettere con grande onestà intellettuale che il Bogliasco è superiore a noi. Ci siamo innervositi e dopo due tempi siamo usciti dalla partita. Inutile sottolineare come in queste gare questo non debba succedere. Credo nei valori di questo gruppo e nelle capacità di questi giocatori, da lunedì metteremo la testa sott’acqua e cercheremo di lavorare sodo per reagire subito, sperando di poter finalmente preparare delle partite al completo“.