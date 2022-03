Da Giovanni Dondero sindaco di Moconesi su Facebook

Causa lavori di consolidamento del movimento franoso in prossimità del bivio Via Lavaggi – Via Linaro sará interdetto il traffico veicolare per circa 30 giorni, a partire dal 22 marzo, nel tratto interessato dal cantiere,

Consentito il transito delle corse del mattino del trasporto scolastico, per il rientro presi accordi alternativi con le famiglie che ringraziamo per la disponibilità.