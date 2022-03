Covid: 114 i nuovi contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 114 i nuovi contagi e 14 gli ospedalizzati.

In Liguria con 1.816 in più, giungono a 2.337.243 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.640.637 i tamponi antigenici rapidi (5.423). Il totale dei casi positivi è 369.189 (+1.138), mentre gli attuali sono 16.925 (113).

Sono 236 (1) i ricoverati in ospedale di cui 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 15.416 (880) persone mentre i guariti sono 347.089 (1024). I decessi sono 5175. I vaccini somministrati sono 3.438.790.