Chiavari: una preghiera per impetrare la pace - LevanteNews

In piazza Mazzini alle 18,30 si sono ritrovati, su invito della diocesi, italiani e ucraini per chiedere il dono della pace. Con una celebrazione semplice ma sentita, le associazioni cattoliche e il gruppo di Ucraini hanno rivolto al Dio, per l’intercessione di Maria Santissima, la richiesta che finisca al più presto questa guerra insensata.

Particolarmente toccanti le parole delle due rappresentanti della comunità ucraina che hanno ricordato come coloro che risiedono qui da anni hanno svolto il proprio lavoro con dedizione e serietà; ora sono chiamati ad accogliere i loro concittadini, provati da incredibili sofferenze ma forti come è forte questo popolo che lotta per la libertà e l’indipendenza. Sono grati a coloro che concorrono ad aiutare la popolazione rimasta in patria. Prima della benedizione finale impartita da don Alberto Gastaldi, è stata recitata l’Ave Maria in lingua ucraina e poi è stata cantata in italiano.