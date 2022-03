Chiavari: all'Auditorium oggi, "Come ridevano gli antichi" - LevanteNews

Oggi pomeriggio nell’Auditorium San Francesco – tornato alla precedente funzione – si è esibito il professor Rino Giannini e alcuni ex studenti del Liceo Classico “Federico Delpino” nell’esilarante spettacolo intitolato “Philogelos o come ridevano gli antichi”: attraverso insospettabili autori come Cicerone o Aristofane, ma anche Plauto (straordinaria l’attualità del Miles Gloriosus) o Marziale si scopre che i Greci e i Latini ridevano delle stesse cose che fanno ridere noi oggi. Gli intermezzi musicali utilizzavano musiche popolari greche.

Un momento di ilarità in mezzo a tante preoccupazioni.