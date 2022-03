Chiavari: alle 18.30 in piazza Mazzini preghiera per la pace - LevanteNews

Getta nello sconforto lo strazio della guerra che ricalca, oggi nel terzo millennio, gli scenari vissuti in Europa dall’avvento del nazismo (e fascismo) fino al 1945. Nulla di ciò che avviene oggi e che nessuno sa bloccare, era prevedibile avvenisse alle porte di un’Europa capace di guardare alle concessioni demaniali e incapace di capire cosa avviene ai suoi confini. Bombardamenti, esecuzioni, forse deportazioni e profughi in fuga.

Oggi a Chiavari un momento di preghiera collettiva alle ore 18.30 in piazza Mazzini. Un momento per far sentire la nostra vicinanza al popolo ucraino, la condivisione al suo dolore e alla sua mortificazione.