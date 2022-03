Casarza: le giornate dell'Acqua e delle Meteorologia, incontro on line - LevanteNews

Dall’Osservatorio Raffaelli

L’A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, tra le sue principali attività vi è sicuramente la meteorologia e quindi la scienza dell’atmosfera che include anche la climatologia e l’idrologia.

Ogni anno, il 22 marzo e il 23 marzo sono rispettivamente due occasioni molto importanti da ricordare insieme ad altre ricorrenze e in questo caso riguardano la prima la Giornata Mondiale dell’Acqua e la seconda la Giornata Mondiale della Meteorologia.

Ogni settimana l’Associazione dedica il giovedì dalle ore 20:30 circa come appuntamento settimanale fisso dedicato alla trattazione del tema meteorologia, clima ed idrologia con la partecipazione dei nostri Soci che hanno passione verso queste materie. Piano piano, seguendo sempre la normativa anti Covid-19 ritorneremo a svolgere questi appuntamenti in forma mista ossia presenza presso le nostri sedi associative e a distanza via applicativo gratuito.

Per questa settimana vista la ricorrenza delle due giornate mondiali, realizziamo per mercoledì 23 marzo 2022 un incontro online a partecipazione gratuita, aperto a tutti dalle ore 20:00. L’occasione è anche per presentare ancora una volta il nostro progetto di Sentinella Meteo e del Clima, figura volontaria e gratuita istituita da tre anni e che vede il coinvolgimento soprattutto di over60anni, giovani, persone con disabilità in progetti di citizien science; grazie alla nostra partecipazione all’interno dei specifici Distretti Socio Sanitari e delle Associazioni Temporanee di Scopo Regionali e del Tigullio istituite. Una serata che terminerà intorno le 21:30 all’insegna del ruolo dell’osservatore meteo, figura che può ricoprire ogni cittadino e in questa occasione illustreremo gli aspetti basilari per effettuare un’osservazione meteorologica ed idrologica seguendo semplici regole e consigli.

Per chi fosse interessato, invitiamo a contattarci all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com oppure chiamando/contattandoci su WhatsApp al numero: 3495127595. Ricordiamo che siamo presenti sui principali canali Social e potete leggere le nostre attività dal sito: www.osservatorioraffaelli.com

Il Presidente e Direttore dell’A.P.S. Osservatorio Raffaelli dal 1883

