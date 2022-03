Calcio/ Lavagnese in 10 dal 25', il Borgosesia fa due gol in 7 minuti - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

L’ennesima dimostrazione che questa sia una stagione più che mai difficile e sfortunata per i bianconeri è stata data oggi al Comunale di Borgosesia in una gara macchiata da un’espulsione a metà primo tempo, da due pali colpiti dai lavagnesi e da due reti segnate dai padroni di casa in sette minuti.

La gara inizia e già al 3′ il Borgosesia si fa vedere dalle parti di Bellesolo chiamandolo all’intervento di amministrazione su tiro di Barbetta.

La gara viene frammentata da molti falli fischiati soprattutto ai bianconeri dei quali ne fanno le spese Amendola al 15′ e Romagnoli al 19′, nel mezzo un legno esterno colpito dai granata con Barbetta.

Al 25′ Romagnoli commette un brutto quanto inutile fallo a centrocampo e si becca il secondo giallo lasciando i propri compagni in inferiorità numerica per i tre quarti della restante gara.

La Lavagnese nonostante tutto non si disunisce e anzi trova una quadratura che porta Lombardi alla velenosa conclusione bloccata da Gilli, dieci minuti più tardi anche Bernardo ci prova senza fortuna. Al 38′ Croci calcia da posizione defilata a incrociare e la sua conclusione termina di poco sul fondo, la prima frazione si chiude poi con una conclusione di Lombardi bloccata ancora con estrema sicurezza da Gilli.

La ripresa continua sulla falsa riga della prima frazione, al 56′ Areco impegna Bellesolo mentre al 58′ Lombardi supera Gilli con un colpo di testa che si stampa ahimè sul palo alla sinistra del portiere.

Poi Manfrè, Gaddini e Zazzi danno nuova linfa alla manovra locale tanto che prima Manfrè al 71′ e poi Gaddini al 76′ trovano le reti che stendono i bianconeri.

Nel finale tanti cambi con Salvestroni per Farinelli da una parte e Sommovigo, Dotto, Ben Nasr, Oliveri e D’Arcangelo dall’altra a sostituire Lombardi, Canovi, Croci, Rovido, Valenti esausti.

La gara si chiude sulla conclusione di Areco tra le braccia di Bellesolo.

I match ball iniziano a scarseggiare, sabato al Riboli scenderà la Caronnese, un solo risultato è d’obbligo per provare a credere ancora in un miracolo.

BORGOSESIA : Gilli, Frana, Picozzi, Martimbianco, Farinelli (84′ Salvestroni), Carrara (27′ Bernardo), Monteleone (62′ Gaddini), Areco (68′ Zazzi), Latini, Guatieri (62′ Manfré), Barbetta.

A disposizione: Gavioli, Ollio, Eordea, D’Ambrosio. All. Manuel Lunardon.

LAVAGNESE: Bellesolo, Crivellaro, Gatelli, Romagnoli, Amendola, Bacigalupo, Croci (79′ Dotto), Canovi (78′ Ben Nasr), Valenti (84′ D’Arcangelo), Lombardi (78′ Sommovigo), Rovido (79′ Oliveri).

A disposizione: Ravetto, Amerise, Orvieto, Romanengo. All. Gianni Nucera.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.