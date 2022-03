Calcio/ Il Riese cede al Vecchio Castagna: non basta una doppietta di Pellegrino - LevanteNews

Dal Calcio ACD Riese

Vecchio Castagna Quarto 3 – Riese 2 ( 2 Pellegrino )

Con una giornata quasi primaverile Vecchio Castagna e Riese incrociano le loro strade, con i padroni di casa in cerca di punti per la corsa play off e Riese per punti salvezza.

Ottima partenza dei bianco azzurri di chiavari che dopo una buona occasione al 3′ con Picasso , trovano il gool grazie ad un bel lancio di capitan Savona che trova Pellegrino il quale con un pregevole pallonetto supera il portiere di casa. Galvanizzata dal vantaggio Riese pericolosa al 12′ con Gremo il quale tiro termina di poco alto sopra la traversa. Dopo una sospensione di 6 minuti per un malore ad un dirigente di casa al quale auguriamo una pronta guarigione , la partita riprende con capelli che al 24′ prova a cercare gloria con la palla che esce fuori non di molto. I padroni di casa provano a reagire al minuto 30′ e 32′ cercando di impensierire la porta di Tagliavia . Ed al minuto 35′ raggiungono il pareggio con gool di testa realizzato a seguito di punizione. La Riese prova a reagire con Picasso che sul finire del 1 tempo ha due buone occasioni non concretizzate per poco.

2 Tempo che vede un Vecchio Castagna diverso, che trova il vantaggio al minuto 10 . La Riese accusa il colpo e cala d’ intensità, ed i padroni ne approfittano al minuto 25 trovando il gool del 3 a 1. Non si riesce a dare una svolta a questo secondo tempo, se non negli ultimi dieci minuti, esattamente al minuto 40 con rigore procurato da Picasso e realizzato da Pellegrino . Ultimi minuti alla ricerca del pareggio, che non arriva per la bravura dell’ ottimo portiere di casa , che respinge le conclusioni prima di Castellucchio al minuto 47 e poi di Barbieri al 49 che calcia da ottima posizione e non riesce a trovare il gool per centimetri. Triplice fischio e partita finita. Adesso bisogna archiviare la giornata e preparare al meglio la prossima, quando al Celeri di Chiavari arriverà il Pieve Ligure.