Calcio/ Caputo sfrutta i regali del Venezia: la Samp vince 0-2 in Laguna - LevanteNews

Venezia: Mäenpää; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Ampadu; Aramu, Okereke, Nani; Henry. All. Zanetti

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Serviva un riscatto e così è stato: la Sampdoria batte il Venezia 2-0 e sale a +7 dalla formazione allenata da Zanetti. A decidere la sfida del Penzo è stata una doppietta di Caputo. Giampaolo cambia modulo e uomini per dare maggiore equilibrio. In porta torna Audero, mentre in difesa spazio a Ferrari e Murru al posto di Yoshida e Augello. In mezzo Rincon in panchina con il trio composto da Candreva, Ekdal e Thorsby. Davanti l’unica punta è Caputo supportata da Sensi e Sabiri.

Dopo 14 minuti in cui le due squadre si stanno studiando, al 14’ è Candreva a tentare la conclusione ma il pallone viene mandato in corner. Al 24’ la Sampdoria va in vantaggio: Maenpaa viene pressato da Sabiri e sbaglia il rilancio. La palla finisce sui piedi di Caputo che segna a porta vuota. Il Venezia non reagisce e i blucerchiati trovano il 2-0 al 38’ ancora con Caputo bravo a sfruttare la respinta del portiere veneto su tiro di Sensi. Nel finale di tempo da registrare un colpo di testa di Ceccaroni finito fuori.

Nella ripresa il Venezia prova a premere alla ricerca del gol: al 50’ Okereke finisce a terra in area di rigore ma Orsato fa proseguire perché non c’è nessun tocco da parte di Thorsby. Un minuto dopo ci prova Candreva mandando alto. Zanetti cerca con i cambi di scuotere i suoi ma prima Nsame (subentrato a Okereke) sbaglia il colpo di testa e poi Aramu manda alto sopra la traversa. Nei minuti finali Giampaolo manda in campo Augello e Vieira al posto di Murru ed Ekdal per dare freschezza e gestire gli ultimi palloni, mentre Zanetti perde Henry per espulsione (salterà lo Spezia). Al 93’ Caputo riceve da Sabiri ma manda alto per l’ultima azione della partita. Finisce qui, la Sampdoria con questa vittoria sale a +7 dal Venezia e raggiunge lo Spezia fermato dal Sassuolo.