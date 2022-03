Borzonasca: domenica 27 marzo trote nel lago di Giacopiane - LevanteNews

Dalla Fipsas Genova su Facebook

Come abbiamo anticipato nei precedenti comunicati, Regione Liguria, dopo un tortuoso percorso legislativo e il fattivo contributo della Fipsas, ha messo a punto un provvedimento che consente, dopo oltre un anno di stop, la ripresa dei ripopolamenti troticoli nelle acque dolci regionali, a beneficio dell’ambiente, dei pescatori e di tutte le attività produttive dell’indotto, con particolare riguardo alla micro economia delle aree interne.

Domenica 27/3 aprirà la stagione di pesca nei bacini di Aveto e Trebbia. I tempi, strettissimi, non concedono spazio per un ripopolamento a cura di Regione Liguria pertanto, anche in ragione del progetto sperimentale in itinere, la Fipsas ha offerto la propria disponibilità a farsi carico, a proprie spese, di un’immissione straordinaria di #trote adulte nelle cosiddette acque libere di Trebbia e Aveto, a beneficio di tutti, tesserati e non.

Tuttavia, in questi giorni, abbiamo rilevato una irragionevole presa di posizione di alcuni pescatori e il paradossale rifiuto di collaborazione da parte di alcuni esercenti della Val d’Aveto, in opposizione all’adozione del #tesserino segnacatture digitale (App #Hooking) che, per la nostra organizzazione, in un’ottica gestionale di medio lungo periodo, è strumento fondamentale, giunto al quarto anno di sperimentazione e che comunque lascia salva la possibilità di rilascio, in casi specifici, del tesserino cartaceo.

Ferma restando l’apertura della stagione di pesca, ma non essendoci in capo alla Fipsas alcun obbligo ittiogenico in ordine al ripopolamento delle acque cosiddette libere, abbiamo deciso di “alleggerire” la questione tesserino digitale, sospendendo la programmazione delle azioni di ripopolamento su Aveto e Trebbia al fine di poter approfondire le ragioni e la consistenza del dissenso riservandoci future rideterminazioni in ordine alla presa in carico delle immissioni.

Per domenica 27/3, resta invece confermato il ripopolamento dell’invaso di Giacopiane e il ripopolamento di un importante tratto del torrente Sturla. In entrambe le aree l’accesso sarà gratuito, riservato ai tesserati Fipsas. Per buona pace dei pescatori che si sentono “vessati” dal progresso tecnologico, l’esercizio della pesca in questi siti non è subordinato al tesserino segnacatture pertanto non sarà necessaria alcuna App.