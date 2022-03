Avegno: "Gita delle Erbe", visita cultural-green-gastronomica - LevanteNews

Dall’Associazione Culturale e di Promozione Turistica “Golfo Paradiso”

L’Associazione Culturale e di Promozione Turistica “Golfo Paradiso”, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Liguria al n. 519, organizza sabato 9 aprile 2022 la “Gita delle erbe” con il Patrocinio del Comune di Avegno.

Si tratta di un’escursione volta al far conoscere le erbette selvatiche commestibili utilizzate nella cucina ligure, in particolare per la preparazione dei “pansoti” piatto tipico del nostro territorio.

Sarà presente una Guida autorizzata dalla Provincia di Genova e botanica competente per la conoscenza delle erbe che accompagnerà le persone in un percorso stabilito sulle alture tra Recco e Avegno.

E’ evidente la valenza culturale e turistica dell’iniziativa volta a far conoscere la bellezza dei luoghi ma anche una delle eccellenze del Comune di Avegno: il “Museo delle Campane di Avegno” che si trova presso l’ex fonderia Picasso, dal nome della famiglia che ha legato il suo nome a questa arte, perché all’escursione sarà abbinata tale visita guidata.

Già una volta la nostra Associazione “Golfo Paradiso” si era fatta promotrice della conoscenza di tale Museo con una visita guidata realizzata alcuni anni fa insieme ad un gruppo di Soci.

A metà del percorso, prima del pranzo, verrà fatta una lezione di cucina presso una struttura dei luoghi su “Pansoti e salsa di noci”, con dimostrazione pratica insieme ai partecipanti.

Il pranzo sarà a base di: “Focaccette col formaggio”, pane salame e fave, i pansoti con salsa di noci, dolci a volontà tra cui il “ Tiramisu’” fatto dall’Adriana, davvero squisito.

Prenotazione obbligatoria entro il 6 aprile 2022

Quota di partecipazione:

Soci – Adulti E. 28,00 (tutto compreso); sconto 20% per Famiglie

Non Soci- Adulti E. 30,00 tutto compreso) ; sconto 20% per Famiglie

Per info e prenotazioni telefonare ai numeri:

010-3462167

349-7443526

www.golfoparadiso.org

Locandina Gita delle erbe