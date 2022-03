Parco Portofino: il soccorso arriva da terra, cielo e mare - LevanteNews

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne

Disavvevtura per tre giovani escursionisti oggi nella zona del monte di Portofino. A causa della stanchezza dovuta ad una lunga camminata uno di loro è stato colto dai crampi e non era più in grado di proseguire.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria sono intervenuti raggiungendo i tre escursionisti tra San Rocco e Costa del Termine. Qui il ragazzo colto da crampi è stato recuperato dall’elisoccorso Drago. Il soccorso alpino e speleologico Liguria invece si è occupato di accompagnare gli altri due a San Fruttoso di Camogli dove la barca ambulanza della locale pubblica assistenza li ha riaccompagnati a Camogli.