Treni: sciopero ligure dalle 3.30 di domenica alle 2.30 di lunedì 21 marzo - LevanteNews

Domani, domenica 20 e lunedì 21 marzo è in programma uno sciopero del personale del trasporto regionale di Trenitalia in Liguria. In Liguria la protesta sindacale, indetta dalle FILT, UGL e ORSA, sarà dalle ore 3.30 di domenica 20 alle ore 2.30 di lunedì 21 marzo.