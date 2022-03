Sori: "Robinson Crusoe" "Giovedì Giallo" a teatro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Teatro Pubblico Ligure

SoriTeatro 2021/2022 – VII stagione

Direzione artistica Sergio Maifredi

Giovedì 24 marzo 2022, ore 21

SoriTeatro stagione 2021/2022

Capitani coraggiosi

Andrea Nicolini

Alberto Giusta

Robinson Crusoe

Dall’omonimo romanzo di Daniel Defoe

Progetto e regia di Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Lo spettacolo è preceduto alle ore 19.30, nel foyer, da

Giovedì giallo

Bruno Morchio racconta cinque romanzi gialli

“Gli uccelli di Bangkok” di Manuel Vázquez Montalbán

Biglietto spettacolo: 15€ intero; 13€ ridotto

Abbonamento a 5 spettacoli: 50€

Biglietto “Giovedì Giallo”: ingresso libero per gli abbonati; 5€ per chi assiste allo spettacolo; 10€ per tutti gli altri

Info e biglietti: Pro Loco di Sori (0185 700681), Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su Happyticket.it

Email: lombardo@teatropubblicoligure.it

Dalla Barcellona effervescente di Montalbán all’isola deserta dove approda Robinson. L’avventura di un viaggio immaginario che inizia il pomeriggio e finisce la sera, è la proposta di Teatro Pubblico Ligure per il prossimo appuntamento di Soriteatro 21/22, la Stagione culturale ideata dal direttore artistico Sergio Maifredi a Sori (Genova). Due gli appuntamenti di giovedì 24 marzo 2022, il primo nel foyer e il secondo sul palcoscenico. Alle ore 19,30, quinta e ultima parte di “Giovedì giallo” con lo scrittore Bruno Morchio. Dopo avere raccontato i romanzi di Edgar Allan Poe, Raymond Chandler, Georges Simenon, Giorgio Scerbanenco, Morchio affronta “Gli uccelli di Bangkok” di Manuel Vázquez Montalbán, che inizia in Spagna e prosegue in Thailandia. Nella Barcellona liberata dal franchismo, il detective privato Pepe Carvalho cerca di farsi assumere per indagare sull’omicidio della bellissima Celia, ma a nessuno sembra importare della sua morte. Alla fine, quando scoprirà la verità, Pepe eviterà disperatamente la confessione dell’assassino. Un viaggio in Thailandia, all’inseguimento della sciagurata amica Teresa Marsé, si concluderà con la dolorosa conferma che in questo mondo non c’è possibilità di riscatto e salvezza.

Sul palcoscenico del teatro, alle ore 21, va in scena “Robinson Crusoe” con Andrea Nicolini e Alberto Giusta diretti da Sergio Maifredi in uno spettacolo che fa parte del più ampio progetto “Capitani coraggiosi”, dedicato alla grande letteratura dedicata al tema del mare. Daniel Defoe (1660 – 1731), partendo da una storia realmente accaduta, trasfigurata in romanzo capolavoro pubblicato nel 1719, crea un eroe moderno, figlio del suo tempo. L’isola dove si svolgono le avventure del naufrago Robinson rappresenta tutte le contraddizioni di quel mondo moderno che, agli inizi del XVIII secolo, si andava delineando nel confronto tra la Vecchia Europa e i Nuovi Mondi scoperti. Sergio Maifredi gioca con due raffinati attori e musicisti, in equilibrio tra narrazione e dialogo scenico, facendoci sentire tutti Robinson, piccoli, goffi, ingegnosi e ostinati naufraghi che affidano i loro s.o.s. al mare, con un’incrollabile speranza chiusa in una bottiglia. Andrea Nicolini e Alberto Giusta nel pomeriggio, alle ore 17, saranno a Palazzo San Giorgio di Genova, nell’ambito della rassegna “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” per il racconto di “Robinson Crusoe”.

Biglietto per lo spettacolo: 15€ intero, 13€ ridotto. Biglietto per Giovedì Giallo: ingresso libero per gli abbonati; 5€ per chi assiste allo spettacolo; 10€ per tutti gli altri. Tutto disponibile alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su happyticket.it.

– Informazioni e biglietti

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). Informazione e biglietti alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440). Biglietti in vendita anche on line sul sito di happyticket.it

Il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero, 13 euro ridotto. Abbonamenti: 50 euro per 5 spettacoli Biglietto per Giovedì Giallo: ingresso libero per gli abbonati; 5€ per chi assiste allo spettacolo; 10€ per tutti gli altri. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

Per iscriversi alla Newsletter gratuita: https://www.teatropubblicoligure.it/iscrizione-nl.html

Per ricevere le informazioni via whatsapp scrivere a Messenger su https://www.facebook.com/teatropubblicoligure