Sori: donna di 45 si lancia dal ponte dell'Aurelia - LevanteNews

Sono in corso le indagini per apuirare le cause che hanno spinto una donna albanese di 45 anni a lanciarsi, ieri mattina alle 9.30, dal ponte della via Aurelia a Sori. La morte nel greto del torrente è stata immediata. Il corpo è stato coperto da un telo bianco. I carabinieri di Pieve Ligure avrebbero accertato che la donna abitava a Genova, ma non ancora le cause che l’hanno spinta all’esremo gesto. Non avrebbe lasciato, infatti, alcun biglietto di spiegazioni. Dopo il nulla osta del pubblico ministero, la salma è stata rimossa dalla polizia mortuaria e trasportata all’obitorio di Genova a disposizione dell’autorirà giudiziaria. Il ponte di Sori non è nuovo ad essere teatro di tali tristi episodi.

Nella foto di archivio il punto dove la donna ha scavalcato la ringhiera