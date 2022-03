Sesta Godano: "Mangia Trekking e la vita antica nelle Cinque Terre" - LevanteNews

Dall’Associazione Sportiva Mangia Trekking

Proseguono, a cura delle sportive Mara Giusti e Alessandra Borio, le iniziative di alpinismo lento per andare a conoscere la vita di audaci persone che nel tempo, con il loro antico e faticosissimo lavoro, hanno caratterizzano i territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Alcuni anni fa, l’associazione osservò che il vivere in città e relazionarsi con tante persone, spesso induce a perdere visione e conoscenza dei territori di “casa”. Alcuni, al giorno d’oggi, effettuano viaggi in terre straniere e lontane, e magari poi, non visitano e non conoscono i bellissimi luoghi in cui vivono tanto del loro tempo.

Così Mangia Trekking, essendo legata allo studio della cultura e delle tradizioni dei territori del mare elaborò un progetto denominato “Sulle vie dei vigneti” . Lo scopo dell’iniziativa fu quello di proporre alle persone, attraverso un’antica tradizione locale, di indossare zaino e scarponi e recarsi a visitare quelle suggestive terre a picco sul mare per conoscere gli uomini ed il loro mestiere che coraggiosamente continua a far vivere al tempo d’oggi quella preistorica cultura.

Mangia Trekking, che è periodicamente impegnata a raccontare la cultura e le tradizioni di queste terre conduce spesso gli associati gratuitamente, a visitare gli antichi paesi ed i sentieri costruiti sulle alture dove avveniva la monticazione primaverile e la demonticazione autunnale, la quale si accompagnava e completava le risorse alimentari delle genti che vivevano in quello splendido scenario che si affaccia sul mare.