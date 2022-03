'Santa': "Parco di San Siro, ecco la lista delle lamentele" - LevanteNews

Dal Comitato Quartiere San Siro – Santa Margherita Ligure. La lettera è stata inviata anche a sindaco e vicesindaco

Ci facciamo portavoce della segnalazione di una mamma la Signora Alessandra

“Parco di San Siro… Parliamone…



– tenda crollata da mesi che non ci si passa sotto

– bambini che devono mangiare su una panchetta piena di cacche di piccione perché il tendone è crollato da anni

– sporcizia manco parlarne

– pieno di fango all’ingresso

– cancello che non si chiude anche se in realtà la maniglia ci sarebbe… Ma rotta da sempre

Siamo seri ? Cosa aspettiamo a sistemarlo???”

Vorremmo aggiungere lo stato di abbandono e incuria di Piazza San Siro, escrementi di piccioni e sporcizia, aiuole abbandonate e piene di erbacce.

Inutili ed inefficaci gli interventi spot.