Recco: abitanti sempre più vegetariani e meno carnivori - LevanteNews

L’ultimo negozio di frutta e verdura aperto a Recco è in via Assereto, dove fino a un paio di anni fa c’era un’edicola (da tre ridotte a una per la crisi della carta stampata). Ammontano così a otto i negozi di frutta e verdura, oltre a un paio di punti vendita nel mercato comunale di via 20 Settembre, ai banchi presenti nei cinque supermercati cittadini e a quelli che arrivano al lunedì, inseriti nel mercato settimanale. Da questo si può dedurre che i recchesi amino macedonie, spremute di agrumi, contorni di verdure e saporiti minestroni impreziositi dal pesto? Si può supporre che molti siano vegetariani? Si può azzardare. Tanto più che le macellerie sono solo 5, oltre ad eventuali banchi inseriti nei supermercati. Ciò farebbe supporre che i recchesi siano sempre più vegetariani e meno carnivori.