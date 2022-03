RASEGNA STAMPA: Corallo bianco tra Portofino e le Cinque Terre - LevanteNews

Oggi, sabato 19 marzo, auguri a Giuseppe. Oggi Festa del papà. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Figli dei gatti prendono i topi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.

Sestri Levante: da Portofino alle Cinque Terre rinasce il corallo bianco, il banco più consistente davanti a Punta Manara; la scoperta dell’Università in un servizio di Silvia Pedemonte. Ucraina: “Coinvolti gli alberghi con rimborsi di 80 euro al giorno”; “Accoglienza in Riviera, siamo tutti mobilitati”; “Domenica alle 18.30 in piazza Mazzini a Chiavari preghiera per la pace”; “Una foto per la pace, così raccolgono i fondi”; “Molti vorrebbero scappare, ma sono bloccati al confine”. Miniere: cinque Comuni (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Ne e Maissana) ricorrono al Tar contro il sì dello Stato ad una società australiana che intende sfruttare i giacimenti.

Sestri Levante: Nozze Luca + Silvana documentario all’Ariston. Sestri Levante: camionista muore per malore al posteggio dell’A-12. Lavagna: lavoro stagionale, oggi incontro tra domanda e offerta di posti. Lavagna: sostegno agli affitti con i fondi covid. Lavagna: piana Entella, sì al vincolo da parte dei commissari regionali, ma a decidere sarà la Soprintendenza. Cogorno: miglior oliveto 2022, adesione al concorso. Chiavari: Progetto Arte, preparazione e ascolto per “Gianni Schicchi” in programma a Camogli”. Chiavari: prebuggiun, Lella Canepa tra origine e leggenda. Chiavari: Asl 4, in bilico 42 operatori sanitari. Chiavari: aiuto a bar e ristoranti con dehors gratis o più estesi. Chiavari: crisi Hi-Lex distribuiti volantini. Chiavari: travolto sulle strisce pedonali. Chiavari: spaccia in attesa del reddito di cittadinanza.

Rapallo: all’ospedale arriverà ad operare anche un chirurgo del Galliera oltre quelli già presenti. Rapallo: malattie rare, ecco la situazione. Portofino: le patelle a rischio estinzione nate a Genova in acquario.

===

===