L’associazione culturale Parco delle Fontanine di Rapallo in collaborazione con la Croce bianca rapallese nell’ambito del progetto “Comunità in progress” sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, propone “Fontanine Gym”. A partire da aprile, presso il Parco delle Fontanine, si terranno corsi gratuiti di ginnastica con personal trainer. Lunedì 28 marzo si terrà un incontro preliminare per definirne i dettagli.

Per maggiori informazioni: 339.5605699