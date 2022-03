Rapallo: nuova iniziativa, consegna libri della biblioteca a domicilio - LevanteNews

La possibilità di leggere i libri tramite internet non ha affossato le vendite in libreria, anzi. La Tv dà sempre ampio spazio ai premi letterari nazionali come lo Strega e i giornali continuano ad indicare settimanalment4e le classifiche dei libri più venduti.

A Rapallo dopo avere trasformato la biblioteca internazionale, rendendolo più accessibile agli studenti, un’altra iniziativa con l’attivazione del servizio, rivolto alle persone anziane o con ridotta mobilità: “Libri a casa tua”. Promossa dall’Associazione amici della Biblioteca, il servizio è svolto in collaborazione con Biblioteca Internazionale Città di Rapallo e Croce con la Croce Bianca Rapallese, sostenuto da Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Comunità in Progress”. Per maggiori informazioni: 376.0933027 .