Pallanuoto M/ Il derby del Golfo Paradiso al Bogliasco: Camogli espugnato - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Il Paradiso è sempre biancazzurro! Dopo la vittoria ottenuta nel derbissimo d’andata con il Camogli, il Bogliasco si ripete in trasferta anche in quello di ritorno, profanando con un bel 12-9 la tana dei cugini. Il Golfo più bello del mondo si tinge dunque nuovamente con i suoi colori naturali, l’azzurro del cielo e il bianco delle onde, consacrando la supremazia della squadra di Daniele Magalotti.

Una vittoria pesantissima e non solo perché ottenuta in una gara dal fascino unico e dalla valenza superiore. Il successo dei bogliaschini scava di fatto un solco profondissimo tra le due battistrada del girone nord di A2 (l’altra è il De Akker Bologna) e il terzo posto, occupato proprio dai camoglini, ora distanziati di ben 13 punti, seppur con una gara da recupare.

Tornato a disputarsi nello storico impianto del Boschetto, a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta, il derby si apre con una prima frazione tiratissima. Bogliasco, ancora privo di Thomas Tabbiani, prova per due volte ad andarsene con capitan Guidaldi e Francesco Brambilla, ma i locali dimostrano la loro contrarietà riequilibrando entrambe le volte il punteggio, prima di ribaltarlo ad inizio secondo quarto. Il 3-2 siglato da Edo Caliogna sarà però l’unica occasione in cui i padroni di casa riusciranno a mettere la testa avanti. In meno di un minuto, infatti, Bogliasco capovolge nuovamente l’inerzia dell’incontro grazie ai colpi ravvicinati del rientrante Canepa e dell’implacabile Ale Brambilla. Camogli rimane temporaneamente in scia, ma gli squilli in sequenza di Bonomo, ancora Francesco Brambilla e Puccio danno il primo strappo alla gara, portando i biancazzurri sul più due a metà contesa. Vantaggio che aumenta nel terzo quarto con le reti del solito Fra Brambilla (che festeggia il suo 27° compleanno con una bella e preziosa tripletta) e di Jack Boero, a fil di sirena. Negli ultimi otto minuti i bogliaschini alzano ancora i giri del motore, portandosi sul massimo vantaggio con Ale Brambilla e Percoco. Nel finale Camogli interrompe il proprio digiuno realizzativo, violando la porta di Prian dopo un intero tempo passato all’asciutto. Ci pensa ancora Percoco a chiudere i conti. E poco importa se l’ultimo gol è dei padroni di casa perché alla sirena lunga ad esultare sono gli ospiti. Che colorano ancora una volta il Golfo Paradiso di bianco e di azzurro.

“Sono davvero molto contento – commenta con evidente e comprensibile soddisfazione coach Magalotti – Questa partita era davvero molto importante, non solo per il prestigio che tradizionalmente riveste ma anche per la scossa che la nostra vittoria ci permette di dare alla classifica e al nostro morale. Giocare qui non era facile. La temperatura era molto alta e noi non siamo abituati a questo ambiente. Infatti ci abbiamo messo un po’ a rompere il fiato. Però quando ci siamo riusciti abbiamo condotto la gara come volevamo, aumentando via via il nostro vantaggio. C’è stato qualche errore di troppo in attacco, su cui dobbiamo lavorare e capire come porre rimedio. Ma per adesso ci godiamo un successo a cui i ragazzi tenevano moltissimo. Con i tre punti di oggi abbiamo messo una distanza considerevole tra noi e il terzo posto, anche se sappiamo che il campionato è tutt’altro che concluso e che dovremo continuare ad evitare passi falsi da qui alla fine. Con oggi è iniziata di fatto la parte più difficile della stagione con tante sfide difficili da affrontare una dopo l’altra. Noi l’abbiamo approcciata nella maniera migliore. Ora continuiamo così”.

TABELLINO:

SPAZIO R.N. CAMOGLI-BOGLIASCO 1951 9-12

R.N. CAMOGLI: P. Ruggieri, A. Beggiato 1, G. Pirrone, T. Baldineti 2, G. Rossi, A. Cambiaso, M. Morello, M. Monari, G. Bianco 2, L. Barabino, F. Licata 1, A. Cuneo 1, E. Caliogna 2. All. Temellini

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 2, A. Brambilla Di Civesio 2, F. Gavazzi, A. Bottaro, G. Guidaldi 1, D. Broggi Mazzetti, F. Brambilla Di Civesio 3, G. Boero 1, A. Bonomo 1, D. Puccio 1, A. Canepa 1, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Scappini e Fusco.

Note: Parziali: 2-2 3-5 1-2 3-3 Usciti per limite di falli Monari (C) e Brambilla (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spazio R.N Camogli 4/11 e Bogliasco 1951 6/14.