Pallanuoto M/ Che settimana per il Sori, non c'è due senza tre - LevanteNews

Settimana perfetta per la Futurenergy RN Sori che guadagna la terza vittoria consecutiva della settimana.

Il primo quarto si apre con la rete fiorentina di Calamai seguito pochi secondi dopo dal sigillo in superiorità numerica di Giacomo Cocchiere. I toscani ritrovano il vantaggio con De Mey ma i granata spingono sull’ acceleratore superando il portiere avversario con Viacava, Mugnaini, Cocchiere e Penco.

Un secondo quarto molto equilibrato vede andare a segno Viacava prima in superiorità numerica e successivamente trasformando un tiro di rigore. La Florentia risponde e sorprende la difesa granata coi sigilli di Chemeri e De Mey.

I toscani aprono il terzo tempo col gol di Borghigiani ma le due reti di Giordano e Giosuè Congiu mettono momentaneamente in sicurezza la squadra di casa. I fiorentini tentano la rimonta e si portano sul 9 a 7 grazie a Carnesecchi e Calamai.

Pochi secondi dopo il fischio di inizio del quarto e ultimo tempo è Viacava a sbloccare il risultato con la sua quarta rete personale. La Florentia si avvicina e aggredisce i padroni di casa con Benvenuti, Carnesecchi e Bosazzi portando il risultato parziale sul 10 a 10. La seconda rete di Giordano da posizione centrale riporta in vantaggio la squadra di casa ma negli ultimi secondi di gioco la RN Florentia tenta il tutto per tutto schierando il portiere in attacco. Un fallo contro a favore della RN Sori a cui segue l’ ultima rete di Viacava a porta vuota mette il sigillo finale a questa bellissima partita.

“Dopo le prime due vittorie casalinghe di questa settimana piena di impegni, volevamo a tutti costi mettere la ciliegina sulla torta con un successo su una squadra di blasone e che occupa i piani alti della classifica” commenta il difensore granata Federico Mauceri “Giocare in casa ci spinge a dare il massimo e il parziale del primo tempo lo dimostra. Siamo riusciti poi a mantenere il vantaggio, nonostante la stanchezza e gli assalti della Florentia, e a portare a casa una vittoria molto importante”.