Pallanuoto F/ Coppa Italia, il Bogliasco chiude al sesto posto - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Sfuma nelle battute conclusive di una gara equilibratissima, l’opportunità delle ragazze del Bogliasco di agguantare il quinto posto finale nella Coppa Italia 2022. A Ostia le biancazzurre cedono 10-8 alla Florentia, in una partita che ha ricalcato a grandi linee quella giocata lo scorso mese in campionato.

Dopo una prima frazione chiusa sull’1-1, con Gaia Gagliardi a rispondere al gol fiorentino di Nesti, le toscane tentano l’allungo nel secondo quarto, portandosi sul più due a metà gara. Bogliasco però non intende mollare la presa e dopo lo squillo di Cuzzupè alza la voce con una tripletta di Rogondino e la seconda gioia di giornata di Gagliardi. La rimonta ligure si completa due volte in avvio di quarto tempo, prima con Millo, poi nuovamente con Cuzzupè. Ma negli ultimi minuti è la Florentia ad assestare il duplice decisivo colpo, portandosi a casa la quinta piazza.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-RN FLORENTIA 8-10

BOGLIASCO 1951: Malara, De March, Cavallini, Cuzzupè 2, Mauceri, G. Millo 1, Lombella , Rogondino 3 (1 rig.), Paganello , Perazzoli, Carpaneto, Gagliardi 2, Rosta. All. Sinatra

RN FLORENTIA: Perego, Landi, Lepore 2, Cordovani 2, Gasparri , Vittori 1, Nesti 1 (rig.), Pantani , Giachi 3, Nencha 1, Amedeo, Banchelli . All. Cotti

Arbitri: Nicolosi e Ricciotti

Note: parziali 1-1, 1-3, 4-3, 2-3. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/4 + 2 rigori e Florentia 5/7 + un rigore. Banchelli (F) para un rigore a Cuzzupè a 2’36 del primo tempo. In porta Malara (B) e Banchelli (F). Ammoniti per proteste il tecnico Sinatra (B) a 6’35 del terzo tempo e il tecnico Cotti (F) a 3’31 del quarto tempo. RN Florentia con 12 giocatrici a referto. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.