Padel/ Coppa Italia, il Tc Santa si impone su Chiavari - LevanteNews

Dal Tennis Club Santa Margherita Ligure

Seconda partita di 𝐶𝑜𝑝𝑝𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑃𝐴𝐷𝐸𝐿, seconda vittoria per il TC Santa Margherita Ligure che, dopo aver battuto in casa il Vida Loca Andora, si è ripetuto in trasferta, al Centro Benedetto Acquarone, contro il Padel Chiavari vincendo 2-1.

Gabriele Ingraffia-Enrico Brandolini vs Ferdinando Zanchi-Stefano Ulivi 6-2 7-6

Matteo Fusi-Riccardo Quattro vs Filippo Mozzi-Alberto Vaccarezza 7-6 6-1

Gabriele Casciscia-Nicolas Tassara vs Andrea Pessi-Gabriele Barabino 6-7 5-7

In virtù di questo successo, il TC Santa Margherita Ligure è in testa alla classifica (2V, 0S), davanti a Chiavari (1V, 1S) e all’Andora (0V, 2S). Sabato prossimo, a Santa Margherita Ligure, la terza partita, di nuovo contro il Padel Chiavari.