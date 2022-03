Nervi: Anpi, pellegrinaggio lungo le vie percorse dai partigiani - LevanteNews

Da Alberto Soave, Presidente Anpi Gino Tasso “Tigre” – Quinto, Nervi, Sant’Ilario

Nel febbraio 2020 l’Anpi Gino Tasso “Tigre” di Quinto, Nervi, Sant’Ilario lanciava il proprio Gruppo Escursionistico. L’obiettivo era quello di percorrere le vie che i nostri partigiani avevano ripetuto durante la Resistenza.

La pandemia ha fermato anche questa iniziativa, ma il progetto non è stato per questo accantonato. Per questa ragione, grazie alla collaborazione di alcuni nostri iscritti, è stato deciso di iniziare un percorso di avvicinamento alle prossime escursioni e si inizierà analizzando uno dei percorsi più famosi del mondo: il Cammino di Santiago, che oltre a essere un percorso spirituale ha visto alcuni episodi della Guerra civile spagnola del 1936-1939.



A seguire, in data ancora da definire, verrà affrontata la storia di un percorso escursionistico di recente istituzione, il Sentiero dei Ribelli in Val Borbera. Altri appuntamenti seguiranno.

Il programma della giornata è riportato nell’allegata locandina.