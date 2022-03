Lettere/ "La guerra in Ucraina e la risorsa biometano" - LevanteNews

Da Pierluigi Biagioni (Europa Verde Liguria area Tigullio) e Angelo Spanò (Europa Verde Liguria-area metropolitana)

Con la guerra che ha scatenato la Russia con l’Ucraina ci siamo accorti che ci mancheranno delle risorse energetiche ( non ne eravamo a conoscenza ! ), Gas metano ed elettricità a costi proibitivi, ditte che chiudono, prezzi che aumentano a causa degli autotrasporti, pesca allo sbando, ecc…

Eppure noi Verdi abbiamo ,da molti anni , avvisato che in Italia abbiamo una fonte di energia rinnovabile ed inesauribile che può ridurre molto la nostra dipendenza energetica da altri paesi….

Si tratta del biometano, ricavato dai fanghi di depurazione dei reflui urbani vedi a) e dai rifiuti urbani umidi e voce b).

a) Da Fonti Iren: nel depuratore di Roncocesi, gestito da Ireti (gruppo Iren), viene generato biogas prodotto nella linea di trattamento del fango di depurazione: il biogas viene trasformato in biometano eliminando le componenti indesiderate ed ha una percentuale di metano pari o superiore al 95%. Le caratteristiche qualitative lo rendono del tutto simile al gas naturale. Oggi è stato inaugurato a Roncocesi il primo distributore di Biometano per autotrazione che servirà di supporto ad una fase di test su autoveicoli di serie. Un test di due anni per valutare le prestazioni, su una percorrenza media di 15 mila km all’anno, di 3 Volkswagen “Polo” alimentate proprio con il biometano prodotto dall’impianto.

È questa la finalità dell’accordo stretto da Art-Er, la nuova società regionale per la crescita e l’innovazione, con Iren e Volkswagen siglato oggi in occasione dell’inaugurazione del primo distributore a biometano da fanghi di depurazione a Reggio Emilia. Le performance delle vetture saranno valutate dall’Enea, tramite tre prove: all’inizio, a metà e alla fine del periodo di test.

Iren – spiega Renato Boero, Presidente della Società – partecipa attivamente alla sperimentazione delle nuove fonti energetiche che derivano da una nuova visione, quella dell’economia circolare, che appare come una delle concrete possibilità per superare l’uso dei combustibili fossili. Il biometano prodotto dall’impianto di Roncocesi, infatti, è una fonte energetica completamente rinnovabile che sostituirà combustibili fossili ed eviterà così l’emissione di anidride carbonica aggiuntiva nell’atmosfera. Grazie al biometano – aggiunge Boero – i veicoli che sono in fase di sperimentazione hanno un impatto ambientale quasi nullo. Iren crede fortemente in questa tecnologia che si sta dimostrando capace di soddisfare le esigenze energetiche anche nel campo della mobilità sostenibile.

“Il tema della sostenibilità delle produzioni e dell’economia circolare – dichiara Palma Costi, Assessore regionale alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna – è al centro dell’agenda di questa Giunta. Sappiamo che il futuro si giocherà su un mix di misure che vanno dall’elettrico all’utilizzo di carburanti verdi e nel Piano Energetico Regionale il bio metano è una delle vie verso la sostenibilità. Per questo ritengo l’accordo un passo importante, anche perché sancisce la collaborazione tra soggetti diversi che dimostra come grandi obiettivi, come quelli della sostenibilità, si raggiungono condividendo capacità, competenze e risorse. Ma soprattutto, perché c’è grande attenzione alla efficacia e all’impatto della misura, garantiti grazie ad un sistema di controllo puntuale”.

Il biometano da fanghi di depurazione trattato e immesso in rete presenta infatti diversi vantaggi: può contribuire alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi UE al 2020, essere utilizzato per il settore dei trasporti contribuendo al raggiungimento della quota del 10% da biocarburanti, consentire un risparmio logistico grazie alla capillarità della rete nazionale del gas naturale e integrarsi con altre fonti energetiche rinnovabili non programmabili e intermittenti, come ad esempio il fotovoltaico.

Abitanti equivalenti 94.877

Portata media giornaliera: 21.257 mc/giorno

Portata media oraria: 886 mc/h

b) Il biogas o biometano si forma dalla decomposizione in assenza di ossigeno in ambiente controllato, di sostanze organiche da parte di microorganismi, secondo un processo che avviene anche in natura. Si produce a partire dalla frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), da biomasse agricole (effluenti zootecnici, colture di secondo raccolto, biomasse residuali), da scarti agroalimentari, fanghi di depurazione oppure dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti stoccati in discarica. Il biogas viene normalmente utilizzato per la cogenerazione di elettricità e calore. Inoltre, nella sua formazione si produce anche una frazione semiliquida, detta digestato, riutilizzato in agricoltura come fertilizzante organico in genere dopo un opportuno trattamento aerobico.

Dal biogas, tramite un processo di depurazione chiamato upgrading, si deriva il biometano, che può essere impiegato in tutti gli usi del metano da origine fossile (usi domestici, energetici, trasporti), riducendo così l’uso di uno dei gas serra di maggiore impatto sui cambiamenti climatici.