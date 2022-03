Le ricette di Renzo Bagnasco: minestrone genovese - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Meneströn zeneize – minestrone genovese

Ingredienti: reperire in commercio le verdure idonee già confezionate e aggiungervi le patate intere solo pelate, il prezzemolo tritato e poi pomodoro, fave fresche se in stagione, 1 cipolla rossa, aglio da poi togliere, olio evo, pesto, 150 gr di pasta a eliche o ditalini rigati o maltagliati integrali o scuccuzù, se ci fossero ottime le croste di formaggio e sale.

Esecuzione: utilizzando la pentola a pressione, riempirla d’acqua, olio escluso, sino a coprire le verdure. Coperchiare e accendere il fuoco facendo bollire sino al fischio. Scaricato il vapore e aperta come da istruzioni, stemperarvi le patate, aggiungervi la pasta prescelta e, scoperchiata completarne la cottura rimestando ogni tanto; a pasta cotta diluirvi il pesto fatto con poco formaggio a evitare che si raggrumi. A fuoco spento, mentre si intiepidisce colarvi un po’ di olio con abbondante grana.

La primavera è il massimo per gustare il minestrone dato l’aroma dei componenti. Va da sé che con il variare delle stagioni anche il minestrone modifica il gusto. Il nostro minestrone, una volta nei piatti, non vuole né olio né pepe. Diventa più buono se si usa la pasta fresca maltagliata che, cedendo amido, fa “spessore”. L’ideale sarebbe gustarlo a temperatura ambiente. Siamo talmente legati a questo manicaretto che si dice che chi “foresto” non se ne è più andato poi da Genova lo ha fatto per non privarsi del minestrone.

Ne era ghiotto anche Vito Elio Petrucci l’ultimo cantore di Genova che il 17 marzo 2002 ci ha lasciati; a modo nostro lo ricordiamo con enorme rimpianto.