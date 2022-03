Lavagna: lavoro, grandi attese per la stagione turistica - LevanteNews

Si è svolta presso l’Accademia Turistica (Istituto Alberghiero) un’iniziativa molto originale e, si spera, fruttuosa: le aziende che operano nel settore turistico incontrano coloro che sono in cerca di lavoro nello stesso ambito. Da tale incontro si attendono risultati concreti sul piano dell’occupazione, specialmente giovanile. Un’ottantina di operatori hanno stabilito contatti con aspiranti lavoratori. Pur con le incertezze che sono sotto gli occhi di tutti (aumento della benzina e di molti generi alimentari; conflittualità per i balneari; non ultima la situazione critica a livello internazionale…) non manca la volontà di proseguire ed anzi incentivare un settore fondamentale per la Liguria e il Tigullio in particolare.