Carasco: auto contro tubo del gas, donna ferita e ore di lavoro - LevanteNews

Ieri alle 23.30 un’auto ha perso il controllo in via Rolando a Carasco ed è finita contro un tubo del gas a media pressione, causando l’immediata fuga di gas che in breve ha invaso la zona. Sul posto il 118 che si è occupato dei tre che viaggiavano: la guidatrice trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo e gli altri praticamente illesi. I vigili del fuoco di Chiavari hanno invece provveduto a interrompere la fuga di gas e attendere i tecnici il cui lavoro di sostituzione del tubo si è protratto per diverse ore. Sul posto i carabinieri, anche per capire le cause dell’incidente. Resta il fatto che non è questo il primo caso di auto che piomba su provocando fughe di gas e ci si chiede perché non venga evitato questo rischio.