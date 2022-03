Camogli: Festa del papà, gli auguri dall'Asilo Umberto I° - LevanteNews

Dall’Asilo Umberto I° – Camogli

L’ Asilo Umberto I di Camogli festeggia i papà con un kit di sopravvivenza.

Le bimbe e i bimbi hanno creato per il proprio papà una scatola che contiene:

– un bel cuoricino rosso per ricordarti sempre quanto ti voglio bene!

– un disegno per il mio caro papà

– un’ impronta della mia mano perchè tu possa ricordare come era piccola quando cercava la tua

– una mia foto da guardare quando sei al lavoro

– una poesia per la tua festa

– una caramella per dirti “quanto sei dolce”

– una medaglia per il mio super papà



Auguri a tutti i papà!