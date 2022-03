Calcio/ Entella: "In trasferta siamo irriconoscibili, sono arrabbiato" - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Toscana ancora maledetta per l’Entella. I biancocelesti vanno sotto nel primo tempo e non riescono più a riprendere il Grosseto.

Nel post partita è Mister Gennaro Volpe a commentare la prestazione dei biancocelesti: “È difficile capire quale sia il problema, questa metamorfosi che abbiamo tra casa e fuori casa è inspiegabile. Non ci sono scusanti e non mi piace trovare giustificazioni”.

“Io non sono uno che si nasconde e mi prendo le mie responsabilità mettendoci come sempre la faccia. Cerco di essere lucido ma oggi faccio veramente fatica. L’unica certezza è che la soluzione dobbiamo trovarla in noi stessi. Le partite vanno affrontate tutte col coltello tra i denti perché nessuno ti regala niente. Conta poco la componente tecnico tattica se non hai il fuoco dentro. Nel calcio funziona così”.

“Sono arrabbiato ma non lascerò nulla d’intentato. Mancano cinque partite e dovremo giocarle al massimo delle nostre possibilità. Ognuno dovrà dare il cento per cento di quello che ha dentro. Poi tracceremo una linea e vedremo dove saremo arrivati“.