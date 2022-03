Borzonasca: le novità dell'Osservatorio Raffaelli - LevanteNews

Dall’Osservatorio Raffaelli

L’A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, domenica 6 marzo 2022 presso il punto osservativo di Località Prato Sopralacroce in Comune di Borzonasca (Genova) area del Bacino Idrografico del Torrente Penna, sotto bacino del Torrente Sturla ha effettuato un aggiornamento della strumentazione presente dal luglio 2013, data di installazione della prima stazione meteorologica modello PCE FWS20 dopo quella centenaria posizionata nella stessa zona dal nostro Fondatore Prof. Don Gian Carlo Raffaelli.

In questi anni grazie alla stazione meteo installata siamo riusciti a registrare i dati dei principali parametri meteo quali pioggia, umidità, temperatura, pressione, velocità e direzione del vento.

La stazione ricordiamo essere posizionata a quota 560m s.l.m. e rientra tra quelle principali poste nell’arco dell’Appennino ligure. Grazie a fondi che abbiamo reperito per tramite la partecipazione di bandi pubblici che ci siamo aggiudicati, da parte di Regione Liguria, abbiamo acquistato nuovi strumenti di rilevazione degli stessi parametri ma con una maggiore qualità della raccolta del dato. Domenica abbiamo quindi installato la nuova strumentazione acquistata dalla ditta Fondazione Acrotec di Savona che ringraziamo sempre anche per la

collaborazione che abbiamo in essere da alcuni anni come Laboratorio.

Con questa nuova strumentazione presso la stazione meteo di Prato Sopralacroce proseguiamo il nostro progetto di miglioramento della nostra Rete Meteorologica ed Idrologica dell’A.P.S. Osservatorio Raffaelli dal 1883. In questo modo i nostri Soci e i Cittadini che parteciperanno al nostro progetto gratuito di Sentinelle Meteo e dei Sentieri potranno avere un punto scientifico di identificazione dei dati e così approfondire la ricerca e lo studio del clima anche all’interno dei laboratori didattici presso le Scuole di ogni ordine e grado del comprensione con cui già collaboriamo e abbiamo in essere varie iniziative.

Con l’occasione, vogliamo rilanciare l’invito ad iscriversi all’Associazione, verso tutti i cittadini che vogliano dedicare del proprio tempo per gli altri, per l’ambiente, per la cultura scientifica. Ricordiamo inoltre che l’Associazione si occupa anche di escursionismo, non solo organizzando gite sociali ed escursioni ma intervenendo a pulire una ricca rete chilometrica di sentieri, mantenendo anche la segnatura per oltre 1600km di percorsi nel levante ligure, tra la costa e l’Appennino sul territorio provincia di Genova.

Un modo per sostenerci sempre oltre a fare donazioni/erogazioni liberali è di donare il 5×1000 nella dichiarazione dei redditi alla nostra Organizzazione scrivendo il codice fiscale: 90064350102 e ponendovi sotto la firma.

Per chi fosse interessato, invitiamo a contattarci all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com oppure chiamando/contattandoci su WhatsApp al numero: 3495127595. Ricordiamo che siamo presenti sui principali canali Social e potete leggere le nostre attività dal sito: www.osservatorioraffaelli.com

Il Presidente e Direttore dell’A.P.S. Osservatorio Raffaelli dal 1883